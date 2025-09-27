Haberler

İsrail Saldırısında 15 Kişi Hayatını Kaybetti, Ölü Sayısı 98'e Yükseldi

Güncelleme:
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde Nuseyrat Mülteci Kampı yakınındaki bir pazar yerine düzenlediği saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı. Bugün gerçekleşen diğer saldırılarda toplam ölü sayısının 98'e ulaştığı bildirildi.

İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı yakınlarındaki kalabalık bir pazar yerine yönelik saldırısında 15 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı açıklandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında sivilleri hedef almaya devam ediyor. Filistinli kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı yakınlarındaki kalabalık bir pazar bölgesini hedef aldığını açıkladı. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybederken, 70 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslar, yaralıları Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki El-Awda Hastanesi'ne sevk etti. Sağlık çalışanları bazı yaralıların durumunun ağır olması nedeniyle can kaybının artmasının beklendiğini söyledi.

İsrail'in bu sabah başlattığı saldırılarında ölü sayısı 98'e yükseldi

Filistinli sağlık kaynakları, İsrail'in bu sabah başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 98'e yükseldiğini duyurdu. Açıklamalara göre, bu kayıpların 52'si Gazze şehrinde, 37'si Gazze Şeridi'nin merkezindeki çeşitli bölgelerde ve 9'u da güneydeki Han Yunus bölgesinde meydana geldi. İsrail bu sabah ayrıca, Nuseyrat ve El-Şati Mülteci Kampları'nın yakınlarındaki bölgeleri de bombardımana tutmuştu. - GAZZE

