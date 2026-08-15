İsrail'in Nebatiye Saldırılarında 11 Ölü

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye düzenlediği hava saldırılarında 11 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, ülkenin güneydeki Nebatiye Valiliği'ne bağlı Deyr ez-Zehrani kasabasında iki katlı bir binaya hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. İsrail ordusunun aynı bölgedeki Ansar kasabasındaki bir eve düzenlediği saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yüzlerce kişi, güneydeki Sidon kentine kaçtı.

Liderlerden tepki

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun İsrail'in devam eden İsrail saldırılarını kınayarak bunların çerçeve anlaşmanın ve sivilleri korumaya yönelik uluslararası yasaların "tekrar tekrar ihlali" anlamına geldiğini ifade etti. Aoun, ihlallerin Ansar kasabasındaki bir ailenin tamamının ölümüne yol açtığını ve "müzakere yoluna ve bu anlaşmanın uygulanmasını amaçlayan ABD'nin çabalarına açık bir mesaj teşkil ettiğini" vurguladı.

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam da Nebatiye ve çevresindeki köylerde İsrail'in artan saldırılarını kınayarak saldırıların Lübnan'ı istikrara kavuşturma çabalarını baltaladığı konusunda uyarıda bulundu. Salam, "İsrail bu tırmanışı durdurmalıdır" diyerek bölge sakinlerinin güvenliğinin ve topraklarında yaşama haklarının "müzakereye veya pazarlığa konu olmadığını" ifade etti.

Lübnan Parlamento Başkanı Nabih Berri ise İsrail hava saldırılarının, Lübnan'ın güneyine yönelik devam eden bir "imha savaşı"nın parçası olduğunu söyledi.

İki taraf arasındaki çerçeve anlaşma

Lübnan ve İsrail, ABD arabuluculuğuyla Haziran ayı sonlarında iki ülke arasında kalıcı bir güvenlik düzenlemesi sağlamayı ve daha geniş bir barış sürecinin temelini atmayı amaçlayan "çerçeve anlaşması" imzaladı. İki taraf, bu ayın başlarında Roma'da 7'nci tur görüşmeleri tamamlamıştı. Taraların Eylül ayı başlarında Roma'da tekrar bir araya gelmeleri bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı