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İsrail ordusunun Gazze İslam Üniversitesi'ne İHA saldırısında 5 kişi yaralandı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Gazze İslam Üniversitesi'ne düzenlediği İHA saldırısında 5 kişi yaralandı. Yerel kaynaklara göre kampüste toplanan grup hedef alındı, yaralılar el-Saraya Sahra Hastanesi'ne kaldırıldı; saldırının ardından üniversite akademik faaliyetlerin askıya alındığını duyurdu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Gazze İslam Üniversitesi'ne düzenlediği İHA saldırısında 5 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ateşkese rağmen devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Gazze İslam Üniversitesi'ne İHA saldırısı düzenledi. Saldırıda 5 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, İsrail'in kampüs içerisinde toplanan bir grubu hedef aldığını aktardı. Kaynaklar, yaralıların el-Saraya Sahra Hastanesi'ne kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Öğrenciler tarafından çekilen görüntülerde, saldırı sonrası öğrencilerin panik ve korku ile binayı terk etmeye çalıştığı görüldü.

Saldırının ardından Gazze İslam Üniversitesi, akademik faaliyetlerin askıya alındığını duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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