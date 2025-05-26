İsrail Ordusu Gazze'de Okul ve Anaokuluna Saldırdı: 20'den Fazla Ölü

İsrail Ordusu Gazze'de Okul ve Anaokuluna Saldırdı: 20'den Fazla Ölü
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir okul ve anaokuluna düzenlediği saldırılarda en az 20 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir okul ve anaokuluna düzenlediği saldırılarda en az 20 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Filistinlilere yönelik saldırılarına devam eden İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yeni katliamlara imza attı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Gazze şehrindeki el-Daraj bölgesinde bulunan ve yerinden edilmiş sivillere ev sahipliği yapan Fehmi el-Cercavi Okulu İsrail ordusunun hedefi oldu. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 19 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, enkaz altında kalanları arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Deir-el Balah şehri yakınlarındaki Maghazi Mülteci Kampı'nda bulunan yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir anaokulunun bombalanması sonucunda ise 1 kişinin öldüğü kaydedildi. Saldırılarda onlarca kişinin yaralandığı ve ölü sayısının artabileceği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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