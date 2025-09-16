Haberler

İsrail Ordusu, Gazze'de Kara Harekatına Başladı

İsrail Ordusu, Gazze'de Kara Harekatına Başladı
İsrail ordusu, Gideon'un Savaş Arabaları II Harekatı kapsamında Gazze şehri genelinde geniş çaplı bir kara harekatı başlattığını duyurdu. Harekât sırasında tanklar ve zırhlı araçlar ile çeşitli noktaların hedef alındığına dair yeni görüntüler paylaşıldı.

İsrail ordusu, Gideon'un Savaş Arabaları II Harekatı kapsamında Gazze şehri genelinde başlattığı geniş çaplı kara harekatına ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

İsrail ordusu, Güney Komutanlığı'na bağlı 98, 162 ve 36. Tümenin katılımıyla Gideon'un Savaş Arabaları II Harekatı kapsamında Gazze şehri genelinde geniş çaplı kara harekatı başlattı. İsrail ordusu, saldırı kapsamında çok sayıda noktanın vurulduğunu belirterek, İsrail güçlerinin tanklar ve zırhlı araçlarla Gazze şehrine doğru ilerlediği anlara ait yeni görüntüleri paylaştı. - TEL AVİV

