İsrail, Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okulu ikinci kez vurdu: 9 ölü, 50 yaralı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Ebu Hamisa Okulu'na ikinci kez saldırı düzenledi. Saldırıda, 9 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. İlk saldırıda ise 20 kişi yaşamını yitirmişti.
İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına da devam ediyor.
FİLİSTİNLİLERİN SIĞINDIĞI OKULU İKİNCİ KEZ VURDULAR
Son olarak İsrail ordusu, Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağlı Ebu Hamisa Okulu'nu ikinci kez hedef aldı. Saldırıda, 9 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.
İLK SALDIRIDA 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
İsrail'in söz konusu okula düzenlediği ilk saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa