İsrail Ordusu: Ateşkes Anlaşmasına Devam Ediyoruz

İsrail ordusu, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını uygulamaya devam edeceğini duyurdu. Ancak, Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları sonrası ateşkesin ihlal edildiğini ileri sürdü ve sert önlemler alacağını açıkladı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasını uygulamaya devam edecek" denildi.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenlemesinin ardından açıklama yaptı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddia edilerek, "Siyasi makamların talimatına uygun olarak ve bir dizi önemli saldırının ardından İsrail ordusu, Hamas tarafından ihlal edilen ateşkesi yeniden uygulamaya başladı. İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasını uygulamaya devam edecek ve anlaşmanın her türlü ihlaline sert bir şekilde karşılık verecektir" denildi.

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti. - TEL AVİV

Haberler.com
