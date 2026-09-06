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İsrail Saldırıları: Lübnan'da 4 Ölü

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İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırılarda ikisi kadın 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ikisi kadın 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan'ın güneyini hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; saldırılarda ikisi kadın 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, saldırıların Hizbullah'ın insansız hava aracı (İHA) saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.

Lübnan'dan ABD'ye çağrı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail'in eylemlerinin "tehlikeli bir tırmanış" olduğunu ve "iddia edilen askeri hedeflerin ötesine geçerek tamamen sivil yönetimleri ve sağlık merkezlerini" hedef aldığını söyledi. Aoun yaptığı açıklamada, Ghandour Hastanesi'nin yerle bir edildiğini ve Nebatiye vilayetindeki Maliye Bakanlığı'na da "ağır" hasar verildiğini belirtti. Lübnan Cumhurbaşkanı, ABD'ye "bu ihlalleri durdurmak ve bunların faillerini sorumlu tutmak için acil adımlar atma" çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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