İsrail, Lübnan ile İş Birliğine Vurgu Yaptı

İsrail'den Lübnan'daki askeri varlığına ilişkin açıklama geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Lübnan Silahlı Kuvvetleri, Hizbullah'ın silahsızlandırılması yönünde gerekli adımları atarsa, İsrail, ABD liderliğindeki güvenlik mekanizmasıyla koordinasyon içinde, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) varlığının aşamalı olarak azaltılması da dahil olmak üzere, karşılıklı önlemleri devreye sokacaktır" denildi.

Lübnan ile iş birliğine vurgu yapılan açıklamada, "İsrail, Hizbullah'ın silahsızlandırılması yönündeki çabalarda Lübnan'a destek vermeye, her iki ülke için daha da güvenli ve istikrarlı bir gelecek için birlikte çalışmaya hazırdır" ifadeleri kullanıldı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'un ve Başbakanı Nawaf Salam'ın yıl sonuna kadar Hizbullah'ın silahsızlandırılması yönünde çalışma kararı almasının "tarihi bir karar" olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu karar, Lübnan'ın egemenliğini yeniden kazanması ve devlet kurumlarının, ordusunun ve yönetiminin, devlet dışı aktörlerin etkisinden bağımsız şekilde otoritesini yeniden tesis etmesi için önemli bir fırsat" ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack geçen hafta yaptığı açıklamada, İsrail'in Hizbullah'ın yıl sonuna kadar silahsızlandırılması karşılığında Lübnan'daki askeri operasyonlarını durdurmasını öngören plana uyması gerektiğini söylemişti. ABD'li haber sitesi Axios ise geçen hafta, Washington'un İsrail'den Lübnan'daki "acil olmayan" askeri operasyonlarını azaltmasını istediğini bildirmişti. - TEL AVİV