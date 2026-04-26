İsrail Lübnan'da ateşkesi ihlal etti: 7 ölü

İsrail güçlerinin ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Lübnan'da bugün düzenlediği saldırılarda en az 7 sivil hayatını kaybederken, 24 sivil yaralandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cuma günü İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 3 hafta daha uzatılacağını açıklamasına rağmen saldırılar durmuyor. Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na göre, İsrail güçlerinin, Lübnan'ın güneyinde bugün düzenlediği saldırılarında en az 7 sivil hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı ise saldırılarda 24 kişinin yaralandığını, yaralılar arasında üç çocuğun da bulunduğunu açıkladı.

Tahliye uyarısı yapıldı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın güneyindeki İsrail güvenlik bölgesinin kuzeyinde yer alan bazı kasabalar için tahliye uyarısı yaptı. Açıklamada, "Hizbullah terör örgütünün ateşkes anlaşmasını ihlal etmesi nedeniyle IDF, ona karşı güç kullanarak harekete geçmek zorunda kalmaktadır" ifadeleri kullanılırken; Mayfadoun, Shoukine, Yohmar, Arnoun, Zawtar al-Sharqiyah ve Kfar Tebnit'te yaşayan sivillerin evlerini boşaltmaları ve İsrail ordusu tarafından yayımlanan haritada belirtilen bölgeden en az bir kilometre uzaklaşmaları istendi.

Trump, "Sanırım 3 haftalık bir ateşkes konusunda anlaştılar" demişti

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Başkan Yardımcısı James David Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Michel Issa ile İsrail ve Lübnan'ın üst düzey temsilcileriyle birlikte Beyaz Saray'da toplantı gerçekleştirmişti. Trump, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmenin iyi geçtiğini ve Lübnan ile İsrail'in aslında birbirini sevdiğini söylemişti. ABD Başkanı, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde Lübnan Cumhurbaşkanı ve İsrail Başbakanı buraya gelebilirler. Sanırım 3 haftalık bir ateşkes konusunda anlaştılar. Bunun gerçekleşmesini umuyoruz. Bence ikisi arasında bir sorun çıkmayacak ama düşünmeleri gereken bir Hizbullah gerçeği var" ifadelerini kullanmıştı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı