İsrail, İran'ın Meşhed Hava Kuvvetleri Üssü'nü Vurdu

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İsrail, İran'ın kuzeyindeki Meşhed kentinde bulunan Hava Kuvvetleri Üssü'nü hedef alarak saldırılarını yeniden başlattı. Bu saldırı sonrası bölgeden siyah dumanların yükseldiği bildirildi.

İsrail, İran'ın kuzeyindeki Meşhed kentinde bulunan Hava Kuvvetleri Üssü'nü hedef aldı.

İsrail, İran'a yönelik saldırılarını yeniden başlattı. İran medyası, İsrail savaş uçaklarının kuzeydeki Meşhed kentinde bulunan Hava Kuvvetleri Üssü'nü vurduğunu duyurdu. Saldırının ardından bölgeden siyah dumanlar yükseldi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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