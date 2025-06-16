İsrail, İran'ın Meşhed Hava Kuvvetleri Üssü'nü Vurdu
İsrail, İran'ın kuzeyindeki Meşhed kentinde bulunan Hava Kuvvetleri Üssü'nü hedef alarak saldırılarını yeniden başlattı. Bu saldırı sonrası bölgeden siyah dumanların yükseldiği bildirildi.
İsrail, İran'ın kuzeyindeki Meşhed kentinde bulunan Hava Kuvvetleri Üssü'nü hedef aldı.
İsrail, İran'a yönelik saldırılarını yeniden başlattı. İran medyası, İsrail savaş uçaklarının kuzeydeki Meşhed kentinde bulunan Hava Kuvvetleri Üssü'nü vurduğunu duyurdu. Saldırının ardından bölgeden siyah dumanlar yükseldi. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa