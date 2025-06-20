İsrail, İran'a Hava Saldırılarını Sürdürüyor

İsrail ordusu, Tahran ve İsfahan'da gece boyu nükleer silah araştırma ve geliştirme merkezi, füze üretim tesisleri, füze ve radar sistemlerini hedef aldı.

İsrail, İran'a saldırılarını 8'inci günde de sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, gece boyu Tahran'a saldırılar gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıda füze üretim tesisleri, nükleer silah araştırma ve geliştirme merkezi Spand'ın da aralarında bulunduğu onlarca noktanın hedef alındığı aktarıldı. Saldırıların İran'ın nükleer silah projesine zarar verme amacıyla düzenlendiği ifade edildi.

İsrail Hava Kuvvetlerinin ayrıca Tahran ve İsfahan'da füze ve radar sistemlerine saldırılar düzenlediği belirtildi. - TAHRAN