İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırısında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam ve Dera şehrine düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarında can kaybı artıyor. Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında 5'i asker 6 kişinin öldüğü, 28 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

İsrail, Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentindeki Dürzi gruplar ile Suriye ordusu arasındaki çatışmayı ve bölgedeki Dürzi halkın güvenliğini bahane ederek başkent Şam'daki Devlet Başkanlığı yerleşkesinin bulunduğu bölgeyi ve Genelkurmay Başkanlığı ile Dera kentini hedef almıştı. - ŞAM