İsrail'in Şam'daki Hava Saldırıları Havadan Görüntülendi

İsrail'in Şam'daki Hava Saldırıları Havadan Görüntülendi
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Suriye'nin başkenti Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı binasına gerçekleştirilen İsrail hava saldırıları sonucu oluşan hasar havadan görüntülendi. Salgının ardından Emevi Meydanı'nın trafiğe açıldığı belirtildi.

Suriye'nin başkenti Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı binasında İsrail saldırılarının yol açtığı hasar havadan görüntülendi.

İsrail ordusunun dün Şam'daki Suriye Genelkurmay Başkanlığı binasına gerçekleştirdiği hava saldırıları, hasara yol açtı. Binanın farklı bölümlerinde meydana gelen çökmeler, havadan görüntülendi. Gece saatlerine kadar araç ve yaya trafiğine kapalı olan Emevi Meydanı'nın da trafiğe açıldığı görüldü.

İsrail'in Şam'a saldırıları

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde Dürzi silahlı gruplar ile Suriye ordusu arasındaki çatışmaları ve bölgedeki Dürzi halkın güvenliğini bahane ederek başkent Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı binası ile Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölgeye hava saldırıları gerçekleştirmişti. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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