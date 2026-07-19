İsrail'in Lübnan saldırılarında can kaybı 4 bin 328'e yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 4 bin 328'e, yaralı sayısının 12 bin 229'a yükseldiğini açıkladı.
İsrail'in 2 Mart tarihinden bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 328'e yükseldi.
İsrail'in varılan ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da can kaybı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart tarihinden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayının 4 bin 328'e, yaralananların sayısının ise 12 bin 229'a yükseldiğini açıkladı. - BEYRUT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı