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İsrail'in Lübnan saldırılarında can kaybı 4 bin 328'e yükseldi

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 4 bin 328'e, yaralı sayısının 12 bin 229'a yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in 2 Mart tarihinden bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 328'e yükseldi.

İsrail'in varılan ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da can kaybı artmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart tarihinden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayının 4 bin 328'e, yaralananların sayısının ise 12 bin 229'a yükseldiğini açıkladı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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