Haberler

İsrail'in Lübnan saldırısında can kaybı 254'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yönelik yoğun hava saldırısındaki bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Lübnan Sivil Savunması, İsrail saldırısındaki can kaybının 254'e, yaralı sayısının ise bin 165'e yükseldiği bildirdi. Sivil Savunma açıklamasında, saldırı sonucunda başkent Beyrut'ta 92 kişinin hayatını kaybettiği ve 742 kişinin yaralandığı, başkentin güneyindeki banliyölerde ise 61 kişinin yaşamını yitirdiği ve 200 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yetkililer, Baalbek bölgesinde 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve 28 kişinin yaralandığını, Hermel bölgesindeyse 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Sivil Savunma açıklamasında, Nebatiye kentinde 28 kişinin hayatını kaybettiği ve 59 kişinin yaralandığı aktarlırken, Aley bölgesinde 17 kişinin yaşamını yitirdiği ve 6 kişinin yaralandığı kaydedildi. Sidon'da yaşanan can kaybı 12, yaralı sayısı 56 olarak açıklanırken, Tire kentindeki can kaybı 17, yaralı sayısı ise 68 olarak açıklandı.

Lübnan Sağlık Bakanı Rakan Nassereddine, yaptığı son açıklamada hala birçok kişinin enkaz altında kaldığını belirtmiş ve ölü sayısının yükselmesini beklediklerini aktarmıştı. İsrail'in söz konusu saldırısı, İsrail ordusunun 2 Mart tarihinden bu yana Lübnan'a yönelik en ağır saldırı olarak değerlendiriliyor. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

