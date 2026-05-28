Haberler

İsrail'den Lübnan'ın güneyine İHA saldırısı: 6 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nabi Sari bölgesine düzenlediği İHA saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu aynı aileden en az 6 kişi öldü. Saldırı, ateşkes ihlali olarak kaydedildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nabi Sari bölgesine insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırıda aynı aileden aralarında çocukların da bulunduğu en az 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan'da ateşkes ihlalini sürdürüyor. Lübnan Ulusal Haber Ajansına (NNA) göre İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nabi Sari bölgesinde bulunan Adloun Otoyolu'nu İHA ile ile hedef aldı. Saldırıda aynı aileden olmak üzere aralarında çocukların da bulunduğu en az 6 kişi hayatını kaybetti. Ailenin saldırı tehditi altındaki köylerden güvenli bir yere kaçmaya çalıştığı sırada İsrail saldırısında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Adloun Otoyolu, Lübnan'ın güneyindeki Sidon ve Tyre (Sur) Sur şehirlerini birbirine bağlayan ana otoyolun kıyı kesimi.

İsrail ordusunda 1 asker öldü, 2 asker yaralandı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde Lübnan sınırında çıkan çatışmada 1 askerin öldüğü, 2 askerin ise yaralandığını belirtildi. - TYRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor

AK Parti ve CHP arasında 3 bayram sonra ilk ziyaret
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'de makam aracı krizi! Özel'den 'Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş'tan alındı' iddiası

Özel'in Aziz İhsan Aktaş iddiası, Kılıçdaroğlu'nun başını ağrıtacak
''Para var huzur var'' dedirten görüntü! Helikopterden inen isme bakın

''Para var huzur var'' dedirten an! Helikopterden inen isme bakın
TOMA'nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı

İzmir'deki olaylara damga vuran isimdi! En çok mesleği şaşırttı
Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor

Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor
17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi

17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla aşk tazeledi
Düzce'de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti

Katili operasyonla yakalandı! Kan donduran cinayeti bu yüzden işlemiş
Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor

Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor