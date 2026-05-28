İsrail'den Lübnan'ın güneyine İHA saldırısı: 6 ölü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nabi Sari bölgesine insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirdiği saldırıda aynı aileden aralarında çocukların da bulunduğu en az 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan'da ateşkes ihlalini sürdürüyor. Lübnan Ulusal Haber Ajansına (NNA) göre İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nabi Sari bölgesinde bulunan Adloun Otoyolu'nu İHA ile ile hedef aldı. Saldırıda aynı aileden olmak üzere aralarında çocukların da bulunduğu en az 6 kişi hayatını kaybetti. Ailenin saldırı tehditi altındaki köylerden güvenli bir yere kaçmaya çalıştığı sırada İsrail saldırısında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Adloun Otoyolu, Lübnan'ın güneyindeki Sidon ve Tyre (Sur) Sur şehirlerini birbirine bağlayan ana otoyolun kıyı kesimi.

İsrail ordusunda 1 asker öldü, 2 asker yaralandı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde Lübnan sınırında çıkan çatışmada 1 askerin öldüğü, 2 askerin ise yaralandığını belirtildi. - TYRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı