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İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 2 kişi hayatını kaybetti
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İsrail, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ne düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın Suriye sınırı yakınlarındaki Baalbek bölgesine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in Suriye sınırı yakınlarında bulunan Baalbek ilçesine bağlı Canta beldesinin eş-Şara bölgesine saldırı düzenlediğini duyurdu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

LÜBNAN VE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

İsrail ordusunun çekildiği 11 bölgede 19 Şubat'ta Lübnan askerleri konuşlanırken, İsrail sınır hattındaki 5 noktada işgalin devam edeceği yönünde açıklama yaptı. Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 80 kişi hayatını kaybetti, 270 kişi yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKagan Kutlu:

içeçeksin şarabı..... .....

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