İsrail, Lübnan'ın güneyini vuruyor: 1 ölü

İsrail, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan, İsrail'in ülkenin güneyindeki Tyre'ye bağlı al-Shahabiya bölgesine yönelik saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda bölgedeki sivil yerleşim alanlarında ciddi hasara neden olduğu belirtilen açıklamada 4 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail, ABD-İsrail'in İran saldırılarının ardından Hizbullah'ın 2 Mart'ta başlattığı saldırına karşılık Lübnan'ı hava saldırılarıyla bombalıyor. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı