İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırısında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılar sonucu 2024'te varılan ateşkes anlaşması ihlal ediliyor.

İsrail, Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasına ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Bekaa Vadisi'ne hava saldırıları düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, hava saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda Hizbullah'a ait silah depolarının hedef alındığı iddia edildi.

İsrail'in Lübnan ile Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasından bu yana düzenlediği saldırılarda 262 kişi hayatını kaybetti, 608 kişi de yaralandı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
