İsrail'den Lübnan'da iki araca dron saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı
Lübnan basını, İsrail'in farklı noktalarda düzenlediği dron saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırılarda Hizbullah üyelerinin hedef alındığı belirtildi.
İsrail, Lübnan ile Kasım 2024'te varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.
İlk saldırının Lübnan'ın güneyinde sınır bölgesinde yer alan Markaba ve Adaisseh köyleri arasında bir araca düzenlendiği ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini aktarıldı. İkinci saldırının Lübnan Dağı'nın Chouf bölgesinde yer alan Sebline köyünde bir araca düzenlendiği ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırılar doğrulanarak, Hizbullah üyelerinin hedef alındığı iddia edildi. - BEYRUT