İsrail'den Lübnan'da iki araca dron saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı

Lübnan basını, İsrail'in Lübnan'da farklı noktalarda iki araca düzenlediği dron saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İsrail, Lübnan ile Kasım 2024'te varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan basını, İsrail'in Lübnan'da farklı noktalarda iki araca düzenlediği dron saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İlk saldırının Lübnan'ın güneyinde sınır bölgesinde yer alan Markaba ve Adaisseh köyleri arasında bir araca düzenlendiği ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini aktarıldı. İkinci saldırının Lübnan Dağı'nın Chouf bölgesinde yer alan Sebline köyünde bir araca düzenlendiği ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırılar doğrulanarak, Hizbullah üyelerinin hedef alındığı iddia edildi. - BEYRUT