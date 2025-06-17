İsrail Hava Kuvvetleri'nden İran'a Saldırı
İsrail Savunma Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri'ne ait 60 savaş uçağının İran'a saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırının balistik füze rampalarını hedef aldığı belirtildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 60 savaş uçağının birkaç saat önce İran'a saldırı düzenlediğini açıkladı.
İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 60 savaş uçağının birkaç saat önce İran'a saldırı düzenlediğini belirterek, saldırıda balistik füze rampalarının hedef alındığını söyledi.
İsrail'in son günlerdeki saldırıları nedeniyle İran güçlerinin İran'ın merkezine çekildiğini aktaran Defrin, "Şimdi İsfahan'dan füze fırlatmaya çalışıyorlar. Batı İran'dan çekildiler ama biz peşlerinden geliyoruz" dedi. - TEL AVİV