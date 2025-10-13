İsrail, Hamas'tan 4 Esirin Naaşını Teslim Aldı

İsrail'in Hamas'tan teslim aldığı 4 İsrailli esirin naaşı, polis eskortu eşliğinde Abu Kabir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İsrail ile Hamas arasındaki varılan ateşkes anlaşması kapsamında 4 İsrailli esirin naaşı İsrail'e teslim edildi. İsrailli esirlerin naaşları, polis eskortu eşliğinde başkent Tel Aviv'deki Abu Kabir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Naaşlar, Hamas tarafından Kızıl Haç'a teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'ndeki İsrail ordu birlikleri tarafından kısa sürede İsrail'e sevk edildi.

Hamas, daha önce Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi ve İsrailli Yüzbaşı Daniel Perez'in naaşlarını teslim edeceğini bildirmişti. Yetkililere göre, kimlik tespit süreci iki gün kadar sürebilir. - TEL AVİV