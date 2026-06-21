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İsrail: "Hamas ve Filistin İslami Cihad'ın askeri kanatlarında görev yapan Kadra ve Farra öldürüldü"

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İsrail ordusu, Hamas ve Filistin İslami Cihad'ın askeri kanatlarında görev yapan Hüseyin Kadra ve Muhammed Farra'nın öldürüldüğünü açıkladı. Kadra ve Farra'nın, Hamas'a 169 milyon dolar transfer eden bir mali ağı yönettiği belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, "Hamas ve Filistin İslami Cihad'ın askeri kanatlarında görev yapan Hüseyin Kadra ve Muhammed Farra öldürüldü" denildi.

İsrail ordusu, Filistinli bazı isimlere yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklama yaptı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, "Hamas ve Filistin İslami Cihad'ın askeri kanatlarında görev yapan Hüseyin Kadra ve Muhammed Farra öldürüldü" ifadeleri kullandıldı.

Açıklamada, "Kadra, Farra ile birlikte ağı yöneten kişi olarak, Hamas liderliğinin yönlendirmesi altında hareket etmiş ve Gazze'de faaliyet gösteren onlarca kurye ve döviz bürosundan oluşan bir ağ işleterek, Hamas'ın askeri kanadına 500 milyon İsrail şekelinden (169 milyon dolar) fazla para transfer edilmesini kolaylaştırmıştır. Bu fonlarla Hamas, mensuplarına maaş ödemeye devam etmiş ve saldırıları finanse etmiştir" denildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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