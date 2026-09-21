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İsrail güçleri, yaklaşık 10 askeri araçla Kuneytra kırsalında kontrol noktası kurdu

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İsrail güçleri, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalına yaklaşık 10 askeri araçla girip Rasem el-Halebi köyü kavşağında kontrol noktası kurdu. İsrail ordusu gece Dera'nın batı kırsalındaki Abidin ve El-Rakkad vadileri ile Cemleh beldesi yakınlarını top atışlarıyla hedef aldı.

İsrail güçleri, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalına yaklaşık 10 askeri araçla girerek, geçici kontrol noktası kurdu.

İsrail'in Suriye'nin güneyindeki işgali ve askeri varlığı sürüyor. İsrail güçleri yaklaşık 10 askeri araçtan oluşan birlikle güneydeki Kuneytra kırsalına girdi. Suriye ulusal yayın kuruluşu Al-Ikhbariah TV'nin haberine göre, İsrail ordusu, Rasem el-Halebi köyü kavşağında geçici bir kontrol noktası kurdu.

İsrail gece saatlerinde de Dera'nın batı kırsalında yer alan Abidin ve El-Rakkad vadileri ile Cemleh beldesi yakınlarını top atışlarıyla hedef aldı. Saldırı sırasında işgal güçlerinin Abidin Vadisi üzerine aydınlatma fişekleri fırlattığı aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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