İsrail güçleri, Kuneytra'daki Hamidiye'ye baskın düzenleyip bir genci gözaltına aldı

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İsrail güçleri, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalında bulunan Hamidiye kasabasına düzenlediği baskın sırasında bir genci gözaltına aldı.

İsrail'in Suriye topraklarındaki askeri faaliyetleri devam ederken, son olarak Suriye'nin güneyinde operasyon gerçekleştirildi. İsrail güçleri, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kırsalında bulunan Hamidiye kasabasına baskın düzenledi. Suriye'de devlet televizyonu Al-İhbariye'nin haberine göre; İsrail ordusu baskın sırasında bir genci gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı