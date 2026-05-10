İsrail, alıkoyduğu 2 Küresel Sumud Filosu aktivistini serbest bıraktı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yapılan müdahalenin ardından gözaltına alınan 2 aktivistin sınır dışı edildiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na (GSF) yönelik yasa dışı müdahalesinin yankıları sürerken, 12 gündür İsrail tarafından alıkonulan 2 aktivistten iyi haber geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 29 Nisan gecesi Yunanistan'ın Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İtalyan bayraklı bir tekneye yapılan baskında gözaltına alınan Filistin kökenli İspanyol vatandaşı Saif Abu Keshek ve Brezilya vatandaşı Thiago Avila'nın haklarındaki soruşturmanın tamamlanmasının ardından sınır dışı edildiği bildirildi. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı deniz ablukasının yasal olduğu öne sürülen açıklamada, "İsrail, deniz ablukasının herhangi bir şekilde ihlal edilmesine izin vermeyecektir" denildi.

Filoya müdahale eden İsrail aktivistleri alıkoymuştu

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla ilk olarak 12 Nisan'da İspanya'nın Barcelona kentinden yola çıkan GSF, 23 Nisan'da İtalya'nın Sicilya adasına ulaşmıştı. Filo, "Bahar Misyonu"na buradan katılım sağlayan teknelerle birlikte 26 Nisan'da İtalya'nın Sicilya adasından Akdeniz'e açılarak Gazze'ye doğru hareket etmişti. 29 Nisan gecesi filoya yasa dışı şekilde müdahale eden İsrail ordusu, alıkoyduğu aktivistlerden Filistin kökenli İspanyol vatandaşı Saif Abu Keshek ve Brezilya vatandaşı Thiago Avila'yı serbest bırakmayarak İsrail'e götürmüştü. Aktivistlerin İsrail'de fiziki işkenceye maruz kaldığı ve hapis ile ölüm tehditleri aldıkları kamuoyuna yansımıştı. - TEL AVİV

