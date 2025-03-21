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İsrail, Gazze'de Hamas'ın Askeri İstihbarat Şefini Öldürdüğünü İddia Etti

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İsrail Savunma Kuvvetleri ve Shin Bet ortak açıklama yaparak, Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırılarda Hamas'ın askeri istihbarat şefi Usame Tabaş'ın öldürüldüğünü duyurdu. Tabaş, Hamas'ın önemli bir üyesi olarak tanınıyordu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet tarafından yapılan ortak açıklamada, Gazze Şeridi'nde dün düzenlenen saldırılarda Hamas'ın askeri istihbarat şefi Usame Tabaş'ın öldürüldüğü iddia edildi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet tarafından yapılan ortak açıklamada, bölgede dün düzenlenen saldırılarda Hamas'ın askeri istihbarat şefi Usame Tabaş'ın öldürüldüğü iddia edildi. Ortak açıklamada, "Usame Tabaş, Hamas'ın kıdemli bir üyesiydi ve Hamas'ın Han Yunus Tugayı'nda tabur komutanlığı da dahil olmak üzere birçok kilit görevde bulunarak, 'önemli bir bilgi kaynağı' olarak kabul ediliyordu" denildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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