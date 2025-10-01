İsrail Donanması Küresel Sumud Filosu'na Uyarıda Bulundu

İsrail Donanması, Küresel Sumud Filosu'na, "Rotanızı Aşdod Limanı'na çevirin" uyarısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu ilerleyişine devam ederken, İsrail Donanması filodaki gemilere telsizle uyarıda bulundu. İsrail Donanması, filoyu abluka bölgesine yaklaştığı konusunda uyararak, "Gazze'ye yardım ulaştırmak istiyorsanız, bunu belirlenen kanallar aracılığıyla yapabilirsiniz. Rotanızı Aşdod Limanı'na çevirin, burada yardımlar güvenlik kontrolünden geçecek ve ardından Gazze Şeridi'ne aktarılacaktır" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "İsrail, İtalya, Yunanistan ve Kudüs Latin Patrikhanesi, filoya Gazze'ye yardım ulaştırmak için barışçıl bir yol sunmuş ve sunmaya devam etmektedir. Filo, yardımla değil provokasyonla ilgilendiği için bu teklifi reddetmiştir. İsrail Donanması, filoya ulaşarak rotasını değiştirmesini istemiştir. İsrail, filoya aktif bir savaş bölgesine yaklaştığını ve yasal bir deniz ablukasını ihlal ettiğini bildirmiştir. İsrail, yardımları güvenli kanallar aracılığıyla Gazze'ye barışçıl bir şekilde ulaştırma teklifini yinelemiştir" denildi. - TEL AVİV