İsrail'den Tahran'da Hava Saldırısı: Çok Sayıda Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği hava saldırısında, İran Dışişleri Bakanlığına ait bina hedef alındı. Saldırı sonucunda birçok kişi yaralandı ve İran Adalet Bakanlığı binası yakınında da patlama meydana geldi.

İsrail'in, İran Dışişleri Bakanlığına ait binaya düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği hava saldırısında İran Dışişleri Bakanlığına ait binayı vurdu. İranlı diplomat Saeed Khatibzadeh, saldırı sonucu çok sayıda çalışanın yaralandığını açıkladı. İsrail saldırısında ayrıca İran Adalet Bakanlığı binası yakınında patlama meydana gelmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a müjde! Barcelona'dan bonservissiz transfer

Barcelona serbest bırakıyor, Türkiye'ye bonservissiz geliyor
Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza

Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza
Ali Babacan'dan çağrı: Gerilimi düşürecek adımlar atılmalı

Ali Babacan'dan İsrail-İran çatışmasına ilişkin dikkat çeken çağrı
Netanyahu, İran'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi

Yunanistan'a kaçtığı iddia edilen Netanyahu bakın nerede görüntülendi
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
Bomba iddia! Trump Hamaney'i öldürme planını veto mu etti?

İsrail'in Hamaney'le ilgili planına Trump izin vermedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.