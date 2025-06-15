İsrail'den Tahran'da Hava Saldırısı: Çok Sayıda Yaralı
İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği hava saldırısında, İran Dışişleri Bakanlığına ait bina hedef alındı. Saldırı sonucunda birçok kişi yaralandı ve İran Adalet Bakanlığı binası yakınında da patlama meydana geldi.
İsrail'in, İran Dışişleri Bakanlığına ait binaya düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği hava saldırısında İran Dışişleri Bakanlığına ait binayı vurdu. İranlı diplomat Saeed Khatibzadeh, saldırı sonucu çok sayıda çalışanın yaralandığını açıkladı. İsrail saldırısında ayrıca İran Adalet Bakanlığı binası yakınında patlama meydana gelmişti. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa