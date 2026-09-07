Haberler

İsrail’den Lübnan’ın güneyine saldırı: 1 ölü, 10 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail’in Lübnan’ın güneyine devam eden saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine devam eden saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Lübnan basını, saldırılarda Jezzine'ye bağlı Ar-Rihan'da 1 kişinin öldüğünü, Nebatiye kentinde ise aralarında 2 çocuk ve 3 kadının bulunduğu 10 kişinin yaralandığını aktardı.

Öte yandan, İsrail'in gece boyunca Nebatiye kentine düzenlediği önceki saldırılarda 2'si bebek 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı

Skandal cenaze, Balkanları karıştırdı! Anında kararı aldılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elif Karaarslan'a bir darbe daha! Aylık 2 milyon TL'lik gelir kapısı kapandı

Milyonluk gelir kapısı kapandı!

''Bu kez şampiyon olacağız'' dedikleri sezona felaketle başladılar

''Bu kez şampiyon olacağız'' dedikleri sezona felaketle başladılar
6 maçta 4 yenilgi almıştı! Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

6 maçta 4 kez kaybetmişti! Ünlü teknik adamla yollar resmen ayrıldı
Fenerbahçe'de ayrılık! Uçağa tek başına binip Türkiye'den gitti

Fenerbahçe'de ayrılık! Uçağa tek başına binip Türkiye'ye veda etti
Gaziantep FK, Göztepe'ye deplasmanda 45 dakikada gol oldu yağdı

Göztepe'yi 45 dakikada madara ettiler
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

Serhat Kılıç'ın sevgilisi savcılıkta ifade değiştirdi! Bomba itiraf
MHP’den 11 maddelik nüfus raporu! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar

Nüfus raporu hazır! Kabul edilirse doğurganlık hızı patlar