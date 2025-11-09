İsrail'den Lübnan'a İHA Saldırısı: Ateşkes İhlali
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Houmin al-Fawqa köyü yakınlarında bir araca İHA saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası yangın çıkarken, can ve mal kaybı hakkında henüz bilgi yok.
İsrail, Lübnan ile varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan basını, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bulunan Houmin al-Fawqa köyü yakınlarında bir araca İHA saldırısı düzenlediğini bildirdi. Saldırı sonrası bölgede yangın çıktı. Saldırıdaki can ve mal kaybına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı. - BEYRUT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa