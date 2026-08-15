İsrail'in Nebatiye Saldırısı: 7 Ölü, 3 Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesinde bir evi hedef aldığı hava saldırısı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, ülkenin güneydeki Nabatiye Valiliği'ne bağlı Ansar kasabasındaki bir eve hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Ulusal Haber Ajansı, en az 7 kişi hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı