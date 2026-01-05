İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı

Haberler

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusuna bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda maddi hasar meydana gelirken, ölü ya da yaralı bildirilmedi. İsrail, ateşkesi ihlal ederek bölgedeki Hizbullah ve Hamas hedeflerini vuracağını iddia ediyor.

İsrail, Lübnan ile 2024 Kasım'da varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusuna bir dizi hava saldırısı düzenledi. Lübnan basını, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ndeki Ain al-Tineh ve Al-Manara kasabaları ile güneydeki Anan ve Kfarhatta kasabalarını hedef aldığını bildirdi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

İsrail ordusu, saldırı öncesi dört kasabanın belirli bölgelerindeki sakinlere derhal tahliye etmeleri konusunda uyarıda bulunmuş, Hizbullah ve Hamas hedeflerini vuracağını iddia etmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in Lübnan'daki hava saldırılarında 350'den fazla kişi hayatını kaybetti. - BEYRUT

