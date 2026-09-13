İsrail’den Gazze’de bir araca İHA’lı saldırı: 2 ölü, 13 yaralı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin batısındaki Tal el-Hava Mahallesi'nde sivil bir araca düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybederken, aralarında anaokulu öğrencilerinin de bulunduğu 13 kişi yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef almaya devam ediyor. İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin batısındaki Tal el-Hava Mahallesi'nde sivil bir araca insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi. Filistin kaynaklarına göre, saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Kaynaklar, saldırının gerçekleştiği sırada olay yerinden geçen bir otobüste bulunan anaokulu öğrencilerinin de yaralananlar arasında olduğunu aktardı. Yaralılar, Şifa Hastanesi'ne götürülürken, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı