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İsrail'de Otobüslerdeki Patlamalar: Zaman Ayarlı Patlayıcı Düzenekleri Ele Geçirildi

İsrail'de Otobüslerdeki Patlamalar: Zaman Ayarlı Patlayıcı Düzenekleri Ele Geçirildi
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İsrail'in Bat Yam kentinde park halindeki otobüslere yerleştirilen zaman ayarlı patlayıcı düzenekleri sebebiyle meydana gelen patlamaların soruşturması sürüyor. Güvenlik kaynakları, olayın stratejik bir terör saldırısı olduğunu belirtti.

İsrail'de park halindeki otobüslerde meydana gelen patlamaların ardından yapılan incelemede 5 otobüse zaman ayarlı patlayıcı düzenek yerleştirildiği ortaya çıktı.

İsrail'in Bat Yam kentinde park halindeki yolcu otobüslerinde meydana gelen patlamaların ardından soruşturma devam ederken, 5 otobüse zaman ayarlı patlayıcı düzenek yerleştirildiği ortaya çıktı. Güvenlik kaynakları, 2 otobüste bir kaç dakika ara ile yaklaşık 15 dakika sonrada 3'üncü otobüste patlama meydana geldiğini belirterek, 2 otobüsteki patlayıcı düzeneğin ise etkisiz hale getirildiğini belirtti. Kaynaklar, olayın "stratejik bir terör saldırısı" olduğunu aktardı.

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, patlamaların ardından Toplu Taşıma İdaresi Başkanı'na "tüm otobüslerin, trenlerin ve hafif raylı trenlerin durdurulup kontrol edilmesi ve Shin Bet ve polisin talimatları doğrultusunda hareket edilmesi" talimatını verdi.

Patlamalarda şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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