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İsrail: "IDF, Hizbullah terör örgütünün bir karargahını vurdu"

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İsrail Savunma Kuvvetleri, Beyrut'un Dahiye bölgesinde nokta atışı saldırı ile Hizbullah'a ait bir karargahı vurduğunu açıkladı. Saldırı, Hizbullah'ın İsrail'e hava araçları fırlatmasının ardından gerçekleşti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ordunun Beyrut'un Dahiye bölgesinde nokta atışı saldırı ile Hizbullah'a ait bir karargahı vurduğunu açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan'da saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, "İsrail ordusu (IDF), Beyrut'un Dahiye bölgesinde nokta atışı bir saldırıda Hizbullah terör örgütünün bir karargahını vurdu" denildi.

Saldırıya uğrayan karargahın Hizbullah tarafından İsrail vatandaşlarına ve Lübnan'ın güneyinde bulunan İsrail ordusu birliklerine yönelik terör planlarının ilerletilmesi amacıyla kullanıldığı öne sürüldü. Saldırının bugün erken saatlerde Hizbullah'ın İsrail topraklarına doğru hava araçları fırlatmasının ardından gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamada, "Hizbullah terör örgütü, İsrail vatandaşlarına ve İsrail ordusu birliklerine yönelik terör planlarını ilerletmeye devam etmektedir. İsrail ordusu, İsrail Devleti üzerindeki tüm tehditleri ortadan kaldırmak için siyasi kademenin talimatları doğrultusunda faaliyet göstermeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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