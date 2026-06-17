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İsrail ordusu, Batı Şeria'da 8 çocuklu Filistinli ailenin evini yıktı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 8 çocuklu Filistinli bir ailenin evini iş makineleriyle yıktı. Görgü tanıkları, yıkımın Filistinlileri topraklarından uzaklaştırma girişimi olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki El Halil kentinde 8 çocuklu Filistinli aileye ait bir evi iş makineleriyle yıktı.

İsrail, işgal ettiği Batı Şeria'da Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor. İsrail ordusu, El Halil kentinin güneyindeki El-Rifa'iya köyüne baskın düzenledi. İsrail askerlerinin eşlik ettiği iş makineleri, 8 çocuklu Filistinli çiftin evini yıktı.

"Filistinlileri topraklarından uzaklaştırma girişimi"

Ev sahibi Filistinlinin amcası Mahmud El Amur, "Köyün tamamı hedef alınmış durumda. İsrail ordusu her yıl köyde onlarca yıkım gerçekleştiriyor, bizim hiçbir şeyimiz yok" diye konuştu. El Amur, ailenin yıkımlar nedeniyle evlerini kaybettiğini ve bunun Filistinlileri topraklarından uzaklaştırma girişimi olduğunu vurguladı.

İnsan hakları aktivisti Nasr al-Nawaj'ah ise İsrail seçim sürecinin ve aşırı sağın hükümette yer almasının, yıkım faaliyetlerini hızlandırdığını belirtti. El-Nawaj'ah, uluslararası toplumu Batı Şeria'daki Filistinlileri hedef alan etnik temizliği durdurmak için harekete geçmeye çağırdı. El-Nawaj'ah Filistin hükümetine ise evlerin yıkımını durdurmak için diplomatik çaba gösterme çağrısında bulundu. - EL HALİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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