İsrail Başkonsolosluğu Önünde Havaya Ateş Eden Şahıs Tutuklandı
İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Başkonsolosluğu önünde silahla havaya ateş eden B.K. isimli şahıs, polis tarafından gözaltına alındı ve ardından hakimlikçe tutuklandı.
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınında silahla havaya ateş açtıktan sonra gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Başkonsolosluk önünde silahla havaya 5 el ateş eden B.K. isimli şahıs polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa