İsrail, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi

Lübnan basını, İsrail ordusunun farklı noktalara hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

İsrail, İran ve ABD arasında varılan anlaşmaya ve devam eden ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarında devam ediyor. Lübnan basını, İsrail ordusunun Mansouri, Aaziyyeh ve Barashit kasabalarına hava saldırıları düzenlediğini belirterek, saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı