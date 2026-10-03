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İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vurdu, son 24 saatte 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye sürdürdüğü saldırılarda son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Enkazda önceki saldırılarda ölen 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 74 bin 228'e yükseldi.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılar sonucu son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı, enkaz alanlarında önceki saldırılarda hayatını kayabeden 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 228'e yükseldi.

İsrail ordusu, Hamas ile Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Ayrıca enkaz alanlarında önceki saldırılarda hayatını kayabeden 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı bin 445'e, yaralı sayısı 5 bin 72'ye yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı ise 74 bin 228'e, yaralı sayısı ise 175 bin 188'e ulaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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