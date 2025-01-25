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İsrail, Ateşkes Anlaşması Kapsamında 200 Filistinli Mahkumu Serbest Bıraktı

İsrail, Ateşkes Anlaşması Kapsamında 200 Filistinli Mahkumu Serbest Bıraktı
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İsrail, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde 200 Filistinli mahkumu serbest bıraktı. Serbest bırakılan 16 mahkum, Gazze Şeridi'ne ulaştı ve sevinç gösterileri ile karşılandı.

İsrail'in ateşkes anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde bugün serbest bıraktığı Filistinli mahkumların 16'sı konvoy eşliğinde Gazze Şeridi'ne ulaştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ve 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde 2. esir takası da gerçekleştirildi. İsrail, 4 esire karşılık 200 Filistinli mahkumu serbest bıraktı. Filistinli mahkumlardan 16'sı Gazze Şeridi'ne ulaştı. Kerem Şalom sınır kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne konvoylarla giriş yapan Filistinli mahkumlar, sevinç gösterileri eşliğinde sağlık kontrolü için güneydeki Han Yunus'ta bulunan Avrupa Hastanesi'ne getirildi. Mahkumlar tekbirler ve sloganlar eşliğinde omuzlarda taşındı. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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