Isparta'nın Yalvaç İlçesinde Yangın Korkuttu

Güncelleme:
Yalvaç ilçesindeki 3 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 00.10 sıralarında Yalvaç ilçesi Bağlar Mahallesi Fulya Sokak'taki 3 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binanın 3'üncü katındaki bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yaralanan ya da dumandan etkilenen olmayan yangında dairede maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
