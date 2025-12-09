Isparta'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yalvaç ilçesi Çarşı Mahallesi Adalet Sarayı'nın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ş. idaresindeki 32 AFF 128 plakalı motosiklet ile M.Ç. idaresindeki 65 ACN 598 plakalı hafif ticari araç motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü F.Ş. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastaneye sevk edilen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA