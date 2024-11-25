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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde şiddetli rüzgar panik yarattı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde şiddetli rüzgar panik yarattı
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, Kılıç Köyü'ndeki bir caminin minaresinin külahını havada asılı bıraktı. Olay köy sakinlerinde korkuya neden olurken, birçok ağaç da devrildi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı bir köyde şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Köyde bulunan bir caminin minaresinin külahı yerinden çıkarak havada asılı kaldı. Olay, köy sakinlerinde büyük korkuya yol açtı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Keçiborlu'ya bağlı Kılıç Köyü'ndeki İbadullah caminin minaresinin külahı yerinden çıktı. Aşağı sarkan külah tehlike oluştururken, köy sakinlerinde büyük korkuya yol açtı. Keçiborlu'da etkili olan rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Ayrıca bazı ağaçlar devrildi. Minare külahının düşmesi ise köyde panik oluşturdu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
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