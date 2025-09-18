Isparta Jandarma, Kapıkaya Antik Kenti'nde Arama-Kurtarma Tatbikatı Düzenledi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, kaybolma ve mahsur kalma olaylarına hızlı müdahale için Kapıkaya Antik Kenti'nde JAK timi ve arama-kurtarma köpekleriyle eğitim gerçekleştirdi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde meydana gelebilecek mahsur kalma ve kaybolma vakalarına daha etkin müdahale edebilmek amacıyla merkez ilçedeki Kapıkaya Antik Kenti'nde kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdi. Senaryo gereği kaybolan şahısların bulunması için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, arama-kurtarma köpekleri ve termal kameralı drone eş zamanlı olarak devreye girdi. Zorlu arazi şartlarında yapılan aramalarda köpekli ekipler hassas burunlarıyla, termal drone ise havadan ısı izlerini tespit ederek kayıp şahsın yerini belirledi. Gerçeğini aratmayan tatbikatın, muhtemel acil durumlara hazırlık ve ekiplerin koordinasyon kabiliyetini artırmak amacıyla düzenlendiği bildirildi. Isparta İl Jandarma Komutanlığı, benzer eğitimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. - ISPARTA