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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir haftada 38 aranan kişiyi yakaladı

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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir haftada 38 aranan kişiyi yakaladı
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftadaki denetimlerinde 45 bin 105 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı. Uygulamalarda 20 bin 595 araç kontrol edildi; 44 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 1.47 gram eroin ele geçirildi.

Isparta'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 45 binden fazla kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada il genelinde polis sorumluluk bölgesinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 45 bin 105 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı. Denetimlerde 20 bin 595 araç kontrol edilirken, 44 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 1.47 gram eroin ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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