Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir haftada 38 aranan kişiyi yakaladı

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Isparta'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 45 binden fazla kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada il genelinde polis sorumluluk bölgesinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 45 bin 105 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 38 kişi yakalandı. Denetimlerde 20 bin 595 araç kontrol edilirken, 44 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 1.47 gram eroin ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı