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Isparta Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 47 öğrenci zehirlendi

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Isparta Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yatılı pansiyonunda kalan 47 öğrenci, yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Öğrencilerin zehirlenme şüphesiyle tedavi edildiği bildirildi.

Isparta Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yatılı pansiyonunda kalan ve yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 47 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Olay, Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yatılı pansiyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pansiyonda kalan 47 öğrenci akşam yemeğinde yedikleri tavuk yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. 25 öğrencinin Isparta Şehir Hastanesinde, 22 öğrencinin ise Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi edildi. Tedavilerinin ardından taburcu edilen öğrencilerden 2'sinin ise Isparta Şehir Hastanesinde tedavilerinin yatarak devem ettiği öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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