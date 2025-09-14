Haberler

Isparta'daki Modifiye Fuarı, Yüksek Gürültü ve Uygunsuz Görüntülerle Eleştirildi
Isparta'da düzenlenen Motor ve Otomobil Sporları Modifiye Fuarı, yüksek ses ve kaydedilen uygunsuz davranışlar nedeniyle mahalle sakinlerinin tepkisini topladı. Fuarda dans eden bir genç kız ve alkol şişesiyle araç bakım yapan katılımcılar sosyal medyada eleştirildi.

Isparta'da düzenlenen Motor ve Otomobil Sporları Modifiye Fuarı'nda yüksek gürültü mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı. Yaş sınırı olmayan kadınlar, çocuklar ve ailelerin de katıldığı bu etkinlikte, minibüs üzerinde uygunsuz bir şekilde dans eden bir genç kız ve elinde alkol şişesiyle aracının bakımını yapan bir katılımcı da cep telefonlarıyla görüntülendi.

Isparta'da 13-14 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Motor ve Otomobil Sporları Modifiye Fuarı, hem kaydedilen uygunsuz görüntüler hem de çevrede oluşan gürültü nedeniyle eleştirildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren, modifiyeli ve güçlü ses sistemine sahip araçlar ile klasik araçların çıkardığı yüksek ses, fuar alanının çevresinde yaşayan mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Öte yandan yaş sınırı olmayan fuara kadınlar, çocuklar ve ailelerin de katıldığı bu etkinlikte, fuar alanındaki bir minibüsün üzerine çıkan genç kızın yüksek sesli müzik eşliğinde dans ettiği anlar cep telefonlarıyla kaydedildi. Başka bir görüntüde ise katılımcılardan birinin aracının bakımını elinde alkol şişesiyle yaptığı görüldü. Etkinlikte yaşanan gürültü ve kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkilere yol açtı. - ISPARTA

