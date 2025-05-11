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Isparta'da Yolcu Otobüsünde Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

Isparta'da Yolcu Otobüsünde Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi
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Antalya'dan Isparta'ya giden bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 729 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Antalya'dan Isparta'ya gelen bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 729 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve naklinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında başarılı bir operasyona imza attı. 10 Mayıs günü Antalya'dan Isparta'ya gelen bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde, kağıda emdirilmiş 729 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin ticaret amaçlı taşındığı değerlendirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçu kapsamında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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